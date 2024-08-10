نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد اعلان الأهلي عن رحيل خالد الجوادي بشكل رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، على توجيه الشكر لخالد الجوادي المترجم الخاص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر.



وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن الأهلي من المنتظر أن يعلن مساء اليوم السبت، توجيه الشكر للجوادي على الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء والاستغناء عن خدماته خلال الفترة المقبلة.



وأضاف، أن ادارة النادي اتخذت القرار منذ أكثر من يومين بعد موافقة كولر، وتم إبلاغ جميع اللاعبين من جانب كولر، بتوديع الجوادي في غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة سموحة، والتي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



ويستعد الأهلي لمواجهة زد غدًا الأحد على استاد القاهرة في تمام التاسعة مساء، وذالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.