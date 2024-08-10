نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يدرس ضم نجم أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت وسائل إعلام إيطالية الضوء على تفكير مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الإسباني ماريو هيرموسو نجم دفاع أتلتيكو مدريد السابق في فترة الميركاتو الصيفي.



وأشار فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس إلى أن هيرموسو البالغ من العمر 29 عامًا لا يزال حرًا عقب رحيله عن أتلتيكو مدريد عقب نهاية الموسم الماضي.



وأكد فابريزيو رومانو أن مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع ماريو هيرموسو.



وأفاد فابريزو رومانو بأن أولوية مانشستر يونايتد تظل التعاقد مع المغربي نصير مزراوي نجم بايرن ميونخ الألماني، حيث يعتبر بديل للإنجليزي آرون وان بيساكا الذي رحل إلى وست هام يونايتد.