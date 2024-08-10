نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمومية المريخ تنعقد تحت إشراف قضائي ومشاركة قيادات رياضية بارزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انعقدت اليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2024 الجمعية العمومية العادية لنادي المريخ الرياضي حيث ترأس الاجتماع أحمد جوهر، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة في النادي.

عقدت الجمعية العمومية بإشراف قضائي من الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً، في أجواء من التنظيم الجيد.

جاءت الجمعية برئاسة محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، خالد النحلة، وكيل المديرية للرياضة، بالإضافة إلى رامي حجازي، مدير إدارة الهيئات.

ركزت الجمعية العمومية على مناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بنادي المريخ الرياضي، بما في ذلك تقارير الأنشطة المختلفة وخطط التطوير المستقبلية للنادي.

استعراض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز دور النادي في تنمية الرياضة المحلية وتوفير بيئة مناسبة للأعضاء والرياضيين.