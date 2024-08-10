الرياضة

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام توتنهام وديًا

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره توتنهام الإنجليزي بعد قليل في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.


ويستضيف ملعب توتنهام هوتسبير هذه المباراة التي ستجمع بين بايرن ميونخ و توتنهام وذلك في إطار ودي استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.


ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: نوير
الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، كيميتش، جويريرو
الوسط: مولر، موسيالا، ستانسيتش، بافلوفيتش
الهجوم: جنابري، ماتياس تيل.


من المقرر أن يخوض توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: فيكاريو.
خط الدفاع: سبينس – ديفيز – دراجوشين – بيدرو بورو.
خط الوسط: بابا سار – غراي – ماديسون.
خط الهجوم: جونسون – سون – كولوسيفسكي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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