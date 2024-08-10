نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام توتنهام وديًا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره توتنهام الإنجليزي بعد قليل في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.



ويستضيف ملعب توتنهام هوتسبير هذه المباراة التي ستجمع بين بايرن ميونخ و توتنهام وذلك في إطار ودي استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.



ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: نوير

الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، كيميتش، جويريرو

الوسط: مولر، موسيالا، ستانسيتش، بافلوفيتش

الهجوم: جنابري، ماتياس تيل.



من المقرر أن يخوض توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: سبينس – ديفيز – دراجوشين – بيدرو بورو.

خط الوسط: بابا سار – غراي – ماديسون.

خط الهجوم: جونسون – سون – كولوسيفسكي.