ليو هوانهوا يتوج بذهبية رفع الأثقال
تُوج الصيني ليو هوانهوا، اليوم، بالميدالية الذهبية في مسابقة رفع الأثقال لوزن 102 كجم للرجال، بأولمبياد باريس 2024.
وحصد هوانهوا الميدالية الذهبية بعدما رفع 406 كجم في مجموع نقاط الخطف والنطر، فيما حصد الأوزبكي أكبر جوراييف الميدالية الفضية بعدما رفع 404 كجم، وتُوج يوهيني تسخانتسو بالميدالية البرونزية بعدما رفع 402 كجم.
يذكر أن البيلاروسي تسيخانتسو يشارك في الأولمبياد كلاعب محايد بعد أن قررت اللجنة الأولمبية الدولية منع روسيا وبيلاروس من المنافسة في أولمبياد باريس بسبب الحرب على أوكرانيا التي اندلعت في فبراير 2022، فيما يتم السماح للرياضيين من البلدين بالمنافسة كمحايدين في حال تأهلهم بشروط معينة.
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