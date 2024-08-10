نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة سمير تهدى الميدالية الفضية بأولمبياد باريس للرئيس السيسي والشعب المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت البطلة الأولمبية سارة سمير عن خالص سعادتها بعد حصد الميدالية الفضية في رفع الأثقال بأولمبياد باريس 2024 باريس لوزن 81 كجم بمجموع 268 كجم.

وأهدت سارة سمير فضية أولمبياد باريس للرئيس عبد الفتاح السيسي

والشعب المصري.

وقدمت البطلة الأولمبية الشكر إلى كل من قام بتشجيعها ومن وقف بجوارها حتى ولو بكلمة متابعة: كان نفسي أحقق الميدالية الذهبية.

وتعهدت سارة سمير بالتدريب والعمل بقوة حتى تحقق حلمها بالتتويج بميدالية ذهبية في أولمبياد 2028 بأمريكا.

وكشفت الرباعة المصرية أنها لم تتابع السوشيال ميديا قبل خوضها المنافسات الأولمبية حتى تركز في المنافسات وهو ما تحقق بالفعل.

وتابعت سارة سمير أنها أجهشت بالبكاء بعد إعلان فوزها بالميدالية الفضية لأنها كانت تحلم بالميدالية الذهبية.

وأضافت سارة سمير أن تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الملعب لدعمها وتشجعها وكان أكبر داعم وحافز لها أثناء المنافسات ما جعلها في سعادة بالغة.