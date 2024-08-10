نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صعود 22 مركزًا.. ترتيب مصر في قائمة ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد ذهبية الجندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفع ترتيب بعثة مصر في أولمبياد باريس 22 مركزا، بعد نتائج البعثة المصرية، في منافسات اليوم بأولمبياد باريس 2024.

ونجح البطل أحمد الجندي، في التتويج بالميدالية الذهبية في الخماسي الحديث، بعدما حصد المركز الأول في اليوم الختامي، بالإضافة إلى تحقيق رقم قياسي جديد.

كما نجحت سارة سمير في تحقيق الميدالية الفضية في رفع الأثقال، بعدما كانت قريبة جدا من حصد الميدالية الذهبية، ولكن لم يقف الحظ بجانبها.

وكان قد تمكن البطل محمد السيد من حصد أول ميدالية لبعثة مصر في أولمبياد باريس، بعدما توج بالميدالية الفضية في لعبة المبارزة للرجال.

وكان ترتيب مصر الـ72 بين دول العالم قبل تحقيق محمد السيد للميدالية الذهبية، من حيث تحقيق الميداليات بواقع فضية سارة سمير وبرونزية كان حققها محمد السيد في المبارزة.

والآن وبعد تتويج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية، ارتفع ترتيب مصر في قائمة الترتيب ليصبح في المركز الـ50 بواقع: ميدالية ذهبية - ميدالية فضية - ميدالية برونزية.

ترتيب مصر بين الدول العربية



1- الجزائر (الترتيب الـ35)

2- تونس (الترتيب الـ49)

3- مصر (الترتيب الـ50)

4- البحرين (الترتيب الـ51)

5- المغرب (الترتيب الـ57)

ترتيب مصر بين الدول الأفريقية

1- الجزائر (الترتيب الـ35)

2- تونس (الترتيب الـ49)

3- مصر (الترتيب الـ50)

4- أوغندا (الترتيب الـ51)

5- المغرب (الترتيب الـ57)