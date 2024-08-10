نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام الودية.. البافاري ينتصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح بايرن ميونخ في الفوز على توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما استعدادا للموسم الجديد.



سجل توتنهام هدفه مبكرا تحديدا في الدقيقة الأولى من اللقاء عن طريق كولوسيفسكي الذي سدد الكرو بيسراه من زاوية ضيقة لتستقر الكرة في مرمى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ.



شن لاعبو بايرن ميونخ هجومهم على مرمى توتنهام حتى تمكنوا من تعديل النتيجة في الدقيقة 16 عن طريق أوباميكانو الذي سجل الهدف من رأسية متقنة استقرت في شباك توتنهام لتعلن عن الهدف الأول لبايرن ميونخ.



واصل لاعبو بايرن ميونخ هجومهم حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق جنابري الذي أطلق تسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة مرمى توتنهام.



نجح لاعبو بايرن ميونخ في تسجيل الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 44 عن طريق مولر الذي سدد الكرة برأسه من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الكرة مرمى توتنهام ويعلن عن الهدف الثالث للنادي البافاري وينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وفي الشوط الثاني، نجح توتنهام في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 عن طريق لوكاس بيرجفالي الذي أطلق تسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك وتعلن عن ثاني أهداف توتنهام.



شن لاعبو توتنهام هجماتهم من أجل تسجيل هدف التعادل ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لينتهي اللقاء بفوز النادي البافاري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.