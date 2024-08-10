نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصير مزراوى يقترب من الانضمام إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر الصحفى الايطالى فابريزو رومانو المختص في انتقالات اللاعبين أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اتم التعاقد مع المغربى نصير مزراوى ظهير بايرن ميونيخ الألماني لتدعيم صفوف الشياطين الحمر الموسم المقبل.



واضاف أن المفاوضات بين مانشستر نصير. مزراوى تم بعقد مدة خمس سنوات لمدة 2029.

ويرتبط مزراوي بعقد مع إدارة البايرن حتي يونيو 2026، علمًا بأن اللاعب، الذي يبلغ من العمر 26 عامًا، يتواجد في النادي منذ صيف 2022

وكان مانشستر يونايتد يريد أن يتخلص من ظهيرة وان بىساكا لكى يتعاقد مع مع المغربى.

وكان اللاعب انتقل إلى بايرن ميونيخ قادما من اياكس الهولندى عام 2018