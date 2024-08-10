نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد الخماسي الحديث: أحمد الجندي كتب اسمه بحروف من ذهب.. ولن نطلب المزيد من ملك إسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته الكبيرة بتتويج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية وتحقيقه رقمًا عالميًا جديدًا.

ماذا قال رئيس اتحاد الخماسي الحديث عن أحمد الجندي وملك إسماعيل؟

وفي تصريحاته، قال العريان: "لقد حققنا هدفنا في تحطيم الرقم العالمي، ولن يتمكن أحد في المستقبل من كسر رقم الجندي لأن هذه النسخة هي الأخيرة التي تُدرج فيها الفروسية ضمن منافسات الخماسي الحديث. لذا، سيُسجل اسم الجندي في تاريخ الرياضة بأحرف من نور، حيث أن التحديات القادمة ستبدأ من جديد، لكن رقم الجندي سيظل هو الرقم الباقي."

وفيما يتعلق باللاعبة ملك إسماعيل، أوضح شريف العريان أن ملك قدمت أداءً رائعًا خلال منافسات البطولة. ومع ذلك، نحن نتعامل مع الأرقام والإحصائيات بشكل علمي. وصول ملك إلى قائمة أفضل 18 لاعبة على مستوى العالم هو إنجاز عظيم، حيث حصلت على المركز السادس عشر وقدمت أداءً متميزًا.

تأهلها إلى الدور النهائي لمنافسات الخماسي هو إنجاز كبير بحد ذاته؛ ومع ذلك، لن نضع عليها عبء التتويج بالميدالية، لأن الأمور مرتبطة بالأرقام، ونحن نركز على ما هو قادم.