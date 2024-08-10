نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره طلائع الجيش في التاسعة من مساء الأحد على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - مروان حمدي