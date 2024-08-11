نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف العريان: لن يتمكن أحد في المستقبل من كسر رقم أحمد الجندي.. وسارة حققت إنجازًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، عن سعادته بعد حصول أحمد الجندي وسارة سمير على الميدالتين الذهبية والفضية في أولمبياد باريس.

تصريحات شريف العريان عن الجندي وملك إسماعيل

وقال العريان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أحمد الجندي وسارة سمير شرفوا مصر في باريس، وكنا على ثقة في قدرة الجندي على كسر الرقم القياسي الأولمبي".

وأضاف: "لن يتمكن أحد في المستقبل من كسر رقم الجندي لإنها اخر نسخة يتم ضم فيها الفروسية لمنافسات الخماسي، ولذلك سيكتب اسم الجندي في التاريخ بأحرف من نور، حيث إن القادم كله سيبدأ من جديد، ولكن رقم الجندي هو الباقي".

وأوضح: "الجندي تعرض للإصابة قبل الأولمبياد بخلع في الكتف ولكن قمنا بعمل خطة لتجهيزه قبل السفر لباريس، وملك إسماعيل عمرها 19 سنة ووصولها لنهائي الخماسي الحديث إنجاز كبير".