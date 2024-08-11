نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يحدد سعر هدف روما في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - سلطت وسائل إعلام إيطالية الضوء على السعر الذي حدده نابولي الإيطالي من أجل التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم تشيلسي الإنجليزي.



وأشار الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو إلى أن روميلو لوكاكو البالغ من العمر 31 عامًا أمضى الموسم الماضي في صفوف روما الإيطالي قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة.



وأفاد جيانلوكا دي مارزيو بأن هناك احتمالًا كبيرًا أن يبدأ نابولي الموسم المقبل من الدوري الإيطالي بوجود النيجيري فيكتور أوسيمين ولوكاكو ضمن تشكيلته.



وأكد جيانلوكا دي مارزيو أن نابولي مصمم على عدم دفع أكثر من 30 مليون يورو من أجل التعاقد مع روميلو لوكاكو.

وأوضح جيانلوكا دي مارزيو أن تشيلسي يرغب في الحصول على 43 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع لوكاكو إلى نابولي.