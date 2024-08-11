السيتي بطلاً للدرع الخيرية

السيتي بطلاً للدرع الخيريةتُوّج مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية للمرة السابعة في تاريخه، بعد تغلبه على مانشستر يونايتد 7-6 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 82 عن طرق أليخاندرو غارناتشو، قبل أن يدرك بيرناردو سيلفا التعادل في الدقيقة 89 لمانشستر سيتي.

وبعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لمانشستر سيتي الفائز بها 7-6.

وتقام مباراة الدرع الخيرية بين بطلي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي لكل موسم قبل انطلاقة الموسم الكروي الجديد.

ويستهل السيتي حملة دفاعه عن لقب الدوري بمواجهة تشيلسي ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد يوم 18 أغسطس الجاري على ملعب ستامفورد بريدج، فيما يخوض اليونايتد مباراته الأولى في الجولة ذاتها أمام فولهام يوم 16 من الشهر ذاته على ملعب أولد ترافورد.