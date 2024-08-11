الرياضة

إسلام فتحي: مشاركة الناشئين مكسب كبير للزمالك في المستقبل

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام فتحي: مشاركة الناشئين مكسب كبير للزمالك في المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إسلام فتحي، نجم الزمالك السابق، أن المنتخب الأولمبي تأثر بالغيابات أمام المغرب في أولمبياد باريس.

إسلام فتحي: مشاركة الناشئين مكسب كبير للزمالك في المستقبل

وقال فتحي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز نجح في الدفع بعدد من اللاعبين الناشئين لاكتساب الخبرات وهذا مكسب كبير لنادي الزمالك في السنوات المقبل لكي يستفيد من العناصر الشابة".

واختتم: "محمود الشناوي حارس متميز وأتمني مشاركته في مباريات عديدة للاستفادة من الخبرات".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا