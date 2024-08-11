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أحمد جودة - القاهرة - تحدث علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا، عن كواليس البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية، أولمبياد باريس 2024.

سفير مصر فى فرنسا يكشف كواليس البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.. وآخر تطورات أزمة كيشو

قال علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "لا يوجد أي لاعب من البعثة المصرية في أولمبياد باريس قصر في دوره بالمنافسات".

وتابع: "يجب دعم ومساندة اللاعبين الذين لم يحققوا إنجازات من أجل المستقبل".

وأضاف: "كنا في قمة السعادة والفخر أثناء عزف النشيد الوطني المصري في أولمبياد باريس".

وأكمل: "سارة سمير شرفتنا بالميدالية الفضية وهي نموذج للسيدة المصرية".

وأردف: "تحركنا فورا بعد ظهور خبر إلقاء القبض على كيشو في باريس من أجل مساعدته".

وأوضح: "الكل أكد أنه لا يوجد أي دليل ضد كيشو في واقعة اتهامه بالتحرش".

واستكمل: "المدعي العام الفرنسي أكد براءة كيشو بعد الاطلاع على تفريغ الكاميرات".

واستطرد: "نتعامل حاليا مع المحاميين من أجل رد اعتبار المصارع المصري كيشو من الصحافة الفرنسية".

واختتم علاء يوسف سفير مصر فى فرنسا، حديثه قائلًا: "لن يتم ترحيل كيشو وسيعود إلى مصر في موعده الطبيعي مع البعثة".