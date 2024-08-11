نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. إبراهيم فايق يكشف مفاجآت في صفقات الزمالك والراحلين عن الفريق في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مفاجآت في صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، واللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إبراهيم فايق يكشف مفاجآت في صفقات الزمالك

وقال إبراهيم فايق في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "يوسف أوباما، أتم اتفاقه مع نادي بيراميدز بشأن انضمامه للفريق في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر".

وأوضح: "هناك اختلافات في الزمالك حول الرؤية سواء، على المستوى الفني من الجهاز الفني أو المستوى الإداري من النادي، بشأن الإبقاء على اللاعب، خصوصًا أن ملف التعاقدات الجديدة مازال معلقًا حتى الآن".

وتابع: "تم توجيه الشكر لموتيابا، وإنهاء التعاقد معه مع سداد 700 ألف جنيه للاعب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "تم إخطار إبراهيما نداي، بإنهاء التعاقد معه ولكن لم يتم التوصل لاتفاق مع اللاعب حول مستحقاته المتبقية، لرغبته في الحصول على مستحقاته كاملة".

وأردف: "هناك اتجاه لإعارة مهاب ياسر، لأحد أندية الدوري الممتاز، للمشاركة بصفة أساسيبة بصورة أكبر، بالإضافة إلى سيد عبدالله نيمار".

واستطرد: "سامسون أكينيولا، سيتم الاستغناء عن خدماته، حال التعاقد مع مهاجدم جديد، وبالنسبة لمحمد عاطف، سيتم حسم مصيره بعد كأس مصر، وهناك اتجاه لا ستمراره مع الفريق".

واختتم إبراهيم فايق حديثه قائلًا: "ناصر منسي سيرحل عن الزمالك، حال تلقيه عرضًا جيدًا، وهناك خلاف حول استمرار زياد كمال، أو قطع إعارته وإعادته لنادي إنبي".

