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أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة الرياضية جاهزية البرازيلي ماتيوس بينتو حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، للمشاركة أمام التعاون في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي في شهر أغسطس.

جاهزية بينتو لحراسة مرمى النصر أمام التعاون في نصف نهائي السوبر السعودي

وأشارت إلى أن بينتو قد شارك في تدريبات النصر السعودي دون متاعت وأظهر جاهزيةً تامةً للمشاركة أمام التعاون يوم الأربعاء المقبل.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد التعاون في الدور قبل النهائي في السوبر السعودي في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت أبوظبي.

وكان البرازيلي بينتو صاحب الـ25 عامًا قد انضم إلى صفوف النصر السعودي في انتقالات الصيف الجاري.

بينتو عاد مؤخرًا من إصابةٍ عضليةٍ والتي تعرض لها خلال مباراة ودية لفريقه السابق أمام فارينزي البرتغالي، 20 يوليو الماضي.