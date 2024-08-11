نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد اشبيلية الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن موعد مباراة ليفربول ضد اشبيلية الودية والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ضد اشبيلية الإسباني وذلك في اللقاءات الودية التي تجمع بين الفريقين استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول وإشبيلية وديا

وستبدأ المباراة المنتظرة بين ليفربول ونادي إشبيلية في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتلعب مباراة ليفربول ضد إشبيلية وديا على ملعب الآنفيلد، معقل الريدز، في مباراة قوية ينتظرها عشاق الكرة العالمية في كل مكان.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا على نادي مانشستر يونايتد في الودية الماضية التي جمعت بينهما على ملعب الأولد ترافورد بثلاثية نظيفة.