الرياضة

جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مباريات يوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم الأحد مواجهتين قويتين تجمع بين وزد وطلائع الجيش وبيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري لموسمه الجاري 2023-2024

يتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 81 نقطة جمعها من 31 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز (الوصيف) برصيد 73 نقطة حصدها من 32 مباراة.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة

1- الأهلي: 81نقطة.

2- بيراميدز: 73 نقطة.

3- الزمالك: 55 نقطة.

4- المصري: 52 نقطة.

5- مودرن سبورت: 50 نقطة.

6- سموحة: 48 نقطة.

7- زد: 47 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا: 45 نقطة.

9- إنبي: 43 نقطة.

10- الاتحاد السكندري: 40 نقطة.

11- طلائع الجيش: 39 نقطة.

12- البنك الأهلي: 34 نقطة.

13- الجونة: 33 نقطة.

14- الإسماعيلي: 32 نقطة.

15- فاركو: 31 نقطة.

16- بلدية المحلة: 27 نقطة.

17- المقاولون العرب: 25 نقطة.

18- الداخلية: 19 نقطة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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