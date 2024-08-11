عاجل - محمد صبحي يغادر قسم شرطة العلمين.. وإحالة أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق اليوم (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - محمد صبحي يغادر قسم شرطة العلمين.. وإحالة أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق اليوم.. غادر اللاعب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، قسم شرطة العلمين، منذ قليل، بعد إجراء تحليل المخدرات، حيث كان بصحبة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أثناء الحادثة، لعدم اتهامه أو كونه مطلوبًا على ذمة التحقيقات.

إحالة أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق صباح اليوم

وسيتم إحالة اللاعب أحمد فتوح للعرض علي جهات التحقيق صباح اليوم الأحد لاستمرار التحقيقات في الحادثة.

حادث دهس مروع

وكانت الساعات الماضية قد شهدت التحفظ علي كل من محمد صبحي حارس مرمى الزمالك وأحمد فتوح الظهير الأيسر في قسم الشرطة بعد حادثة الدهس بسيارته لأحد الأشخاص والذي توفي علي إثرها.

وأجرى الثنائي أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك ومحمد صبحي حارس المرمى تحليل مخدرات، وذلك لمعرفة حالتهما أثناء الحادثة التي وقعت منذ قليل في الساحل الشمالي.

وتعرض أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، فجر اليوم، لـ حادث مروري أثناء العودة من الساحل الشمالي، وتم إخطار وزارة الصحة والسكان والتي دفعت بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المتوفى إلى أقرب مستشفى من مكان الحادث.