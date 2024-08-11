نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إلقاء القبض على أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة في حادث سير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل في حادث سير أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الأحد.

إلقاء القبض على أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة في حادث سير

وبحسب المعلومات الواردة، فإن فإن أحمد فتوح تعرض لحادث صباح اليوم، وصدم شخص ما بسيارته مما تسبب في وفاته على الفور.

وعقب تلك الحادث، تم إلقاء القبض على نجم الزمالك والتحفظ عليه بأحد أقسام الشرطة في الساحل الشمالي، بسبب دهس أحد الأشخاص في حادث سير، مع الحديث على أن الشخص الذي توفى هو أمين شرطة.

وفي سياق متصل يلتقي الزمالك مع نظيره نادي طلائع الجيش في مشوار الجولة الثالثة والثلاثين مساء الأربعاء القادم والموافق الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

