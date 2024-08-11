نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل نانت المتوقع لمواجهة كريستال بالاس الودية.. موقف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة نانت الفرنسي وكريستال بالاس الإنجليزي الودية وذلك ضمن منافسات الاستعداد للموسم الجديد.

موعد مباراة نانت وكريستال بالاس الودية

من المقرر أن تقام مباراة نانت وكريستال بالاس الودية يوم الأحد 11 أغسطس 2024 على ملعب حديقة سيلهارست معقل كريستال بالاس وذلك ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وستقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يدخل كريستال بالاس الذي يلعب في الدوري الإنجليزي هذه المباراة كجزء من برنامج تحضيراته للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني باتريك فييرا.

تهدف المباراة إلى اختبار التشكيلات الجديدة وتحسين التنسيق بين اللاعبين.

على الجانب الآخر، يدخل نانت الذي ينافس في الدوري الفرنسي المباراة كجزء من برنامجه التحضيري للموسم الجديد.

يسعى نانت لتحقيق أداء مميز في مواجهة نادي إنجليزي قوي مثل كريستال بالاس.

من المتوقع أن يشرك فييرا بعض اللاعبين الجدد والبدلاء لإظهار مهاراتهم وتجربة خطط تكتيكية مختلفة، حيث سيكون التركيز على تحسين الأداء الدفاعي والهجومي قبل انطلاق الموسم.

هلى الجانب الآخر، سيقوم نانت باستخدام هذه المباراة لتقييم أداء اللاعبين الجدد وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق.

من المتوقع أن يعتمد نانت على أسلوبه التكتيكي المميز في مواجهة كريستال بالاس ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية.

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة كريستال بالاس الودية

من المتوقع أن يخوض نانت المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: باربيت.

خط الدفاع: أميان، بالويس، ميوبيو، دوفيرين.

وسط الملعب: جوميز، تابيبو، أكاباندي.

الهجوم: ليروكس، مصطفى محمد، جيراسي.