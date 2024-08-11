نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو مفتاح حل أزمات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في حيرة شديدة خلال الفترة الحالية، بعد العرض المغري الذي تلقاه النادي لبيع أحمد سيد زيزو من نادي نيوم السعودي.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن العرض الذي وصل حتى الآن ل٦ ملايين دولار للنادي و١٠ ملايين.

وتابع، زيزو كفيل بأن يحل أزمات النادي المادية ودخوله بقوة في سوق الإنتقالات الحالية.

واختتم شبانة، بأنه في المقابل يعتبر زيزو ركنا أساسيا في قوام الفريق والبعض يعتبر إنه لا غنى عنه وقرار بيعه لآبد من دراسته جيدا ودراسة البدائل القوية القادرة على تعويضه.