نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يُعلن إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الفريق، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.
الأهلي يُعلن إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي
وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
ومن المنتظر أن يغيب كريم فؤاد عن النادي الأهلي مدة لا تقل عن ٩ أشهر بعد
تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.