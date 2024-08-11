نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يُعلن إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الفريق، ‏أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.‏

الأهلي يُعلن إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ‏ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن يغيب كريم فؤاد عن النادي الأهلي مدة لا تقل عن ٩ أشهر بعد

تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

