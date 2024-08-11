الرياضة

عاجل.. الأهلي يُعلن إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة -  

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الفريق، ‏أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.‏

الأهلي يُعلن إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي

وتعرض كريم فؤاد للإصابة خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام سموحة التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي على ‏ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن يغيب كريم فؤاد عن النادي الأهلي مدة لا تقل عن ٩ أشهر بعد
تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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