نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من عبد الواحد السيد على نتائج التحاليل المتداولة لفتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، بأن نتائج التحاليل المتداولة للاعب أحمد فتوح غير دقيقة،موضحا أن اللاعب سيخضع لتحاليل جديدة تحت إشراف النيابة العامة.

عبد الواحد السيد: نتائج التحاليل المتداولة لفتوح غير دقيقة وسيخضع لتحاليل جديدة



وأوضح عبد الواحد السيد أن النادي يسعي لضمان دقة وشفافية الإجراءات القانونية، والتأكد من صحة نتائج التحاليل عبر فحوصات إضافية.

وأضاف أن الفريق الطبي والإداري في النادي يعملان بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان التحقق الكامل من الوضع الصحي والقانوني للاعب.

وتابع السيد أن التحاليل الجديدة ستتم بإشراف دقيق من قبل الجهات القضائية المختصة، وأن النادي سيعلن نتائجها فور صدورها.

يأتي هذا الإجراء في محاولة لتوضيح الحقائق وتفادي أي لبس حول موقف اللاعب.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن نادي الزمالك ملتزم بدعم لاعبيه خلال هذه المرحلة، وأن الإدارة تتابع عن كثب تطورات القضية لضمان معالجة الأمور بشكل قانوني وموضوعي، وذلك حفاظا على حقوق اللاعب وسمعة النادي.

