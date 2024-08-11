نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أشوفكم على خير قريب".. أول رد من كريم فؤاد بعد إعلان إصابته بقطع في الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب تأكيد خبر إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بعدما أصيب أثناء مشاركته في مباراة سموحه والتي حدث بعدما تدخل معه لاعب الفريق السكندري في كرة مشتركة.

وأعلن الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها كريم فؤاد لاعب الفريق، ‏أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي.‏

ومن المنتظر أن يغيب كريم فؤاد عن النادي الأهلي مدة لا تقل عن ٩ أشهر بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أول رد من كريم فؤاد بعد إعلان إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وكتب كريم فؤاد عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا:" كل خسارة دُونَ الجنة، فهي دُون".

وواصل:" اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الدنيا دار إبتلاء وشقاء ودايمًا الإبتلاء بيجي للشخص في الحاجة اللي هو بيحبها ونِفسه فيها وطموحه وسعادته فيها، ودا بيكون إختبار ليك هتعمل ايه في الموقف دا، وان الإختبار والبلاء دا بيكون ليه أجر كبير ورفع درجات في الجنة وتكفير ذنوب وحاجات كتير عظيمه أو ي مقابل اني اصبر على الإبتلاء دا".

وأكمل:" وانا كان مكتوبلي اصابة في الرباط الصليبي للمره التانيه، بس عندي احساس تاني خالص مع الإختبار دا، إنه انا في نعمة كبيرة أو ي وان الحمدلله ربنا رزقني بإختبار سهل وهين أوي مقابل إبتلاءات ناس تانيه اصعب من دا بكتير، وكمان إختبار مش جديد عليا بَعيده للمرة التانية في وقت قصير ف هعرف اتعامل معاه بشكل كويس ويمكن احسن".

وأعرب:" عشان كدا بحمد ربنا ان الإبتلاء اللي هاخد عليه اجر كبير وعظيم مش بالصعوبة القاسية اللي توجعني وتهدّني ".

وتابع:" انا بحمد ربنا وراضي ومؤمن جدًا إن ربنا بيحبنا نقرب منه بالعبادات اللي منها الصبر والدعاء"

واختتم حديثه:" الحمدلله مستعد للإختبار ومتحمس شوية وقت وهنرجع نحارب من تاني، أشوفكم على خير قريب".