نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رسالة مؤثرة من كريم فؤاد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وكتب لاعب الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل:"كل خسارة دُونَ الجنة، فهي دُون".

وأضاف:"اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الدنيا دار إبتلاء وشقاء ودايمًا الإبتلاء بيجي للشخص في الحاجة اللي هو بيحبها ونِفسه فيها وطموحه وسعادته فيها".

وأضاف:"ودا بيكون إختبار ليك هتعمل ايه في الموقف دا، وان الإختبار والبلاء دا بيكون ليه أجر كبير ورفع درجات في الجنة وتكفير ذنوب وحاجات كتير عظيمه أو ي مقابل اني اصبر على الإبتلاء دا".

وتابع:"وانا كان مكتوبلي اصابة في الرباط الصليبي للمره التانيه، بس عندي احساس تاني خالص مع الإختبار دا، إنه انا في نعمة كبيرة أو ي وان الحمدلله ربنا رزقني بإختبار سهل وهين أوي مقابل إبتلاءات ناس تانيه اصعب من دا بكتير، وكمان إختبار مش جديد عليا بَعيده للمرة التانية في وقت قصير ف هعرف اتعامل معاه بشكل كويس ويمكن احسن".

وتابع:"عشان كدا بحمد ربنا ان الإبتلاء اللي هاخد عليه اجر كبير وعظيم مش بالصعوبة القاسية اللي توجعني وتهدّني".

وزاد:"أنا بحمد ربنا وراضي ومؤمن جدًا إن ربنا بيحبنا نقرب منه بالعبادات اللي منها الصبر والدعاء".

وواصل:"الحمدلله مستعد للإختبار ومتحمس".

وزاد:"شوية وقت وهنرجع نحارب من تاني".

وأكمل:"أشوفكم على خير قريب".

