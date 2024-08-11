نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتصار السيسي تثني على إنجازات الأبطال المصريين بأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم اتصالات هاتفية مع والدة كل من البطل الأولمبي أحمد الجندي ومحمد السيد، حيث أعربت لهما عن فخر مصر والمصريين بالإنجازات المشرفة التي حققها أبناؤهما.

انتصار السيسي تُشيد بإنجازات أبطال مصر في الأولمبياد

أكدت انتصار السيسي أن نجاح هؤلاء الأبطال يثبت أن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة.

كما أجرت السيدة انتصار السيسي اتصالًا ببطلة مصر سارة سمير، مشيدة بإرادتها وعزيمتها القوية. قدمت لها التحية والتقدير على إنجازاتها الرائعة، مثنية على روحها القتالية التي جعلت من إنجازاتها مصدر فخر لكل المصريين.

وأضافت انتصار السيسي أن هذه الإنجازات تعزز من مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، مشددة على أهمية دعم الأبطال المصريين وتعزيز مكانتهم في المحافل العالمية.