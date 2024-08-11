الرياضة

ملخص ما قدمه محمد صلاح في مباراة ليفربول وإشبيلية الودية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في المباراة الودية ضد إشبيلية، والتي كانت بمثابة البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025.

صلاح يشارك في فوز ليفربول أمام إشبيلية

  • مدة المشاركة: لعب محمد صلاح المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت.
  • المباريات الودية السابقة: كانت هذه المباراة الودية الخامسة لمحمد صلاح، بعد المباريات ضد بريستون، ريال بيتيس، آرسنال، ومانشستر يونايتد.

أداء محمد صلاح في المباريات الودية

  • الأداء العام: سجل محمد صلاح هدفًا وصنع هدفين خلال المباريات الودية السابقة، مما يعزز فرصته في المشاركة الأساسية مع ليفربول خلال الموسم الجديد.

تقييم أداء محمد صلاح في مباراة إشبيلية

  • تقييم الأداء: حصل محمد صلاح على تقييم جيد بـ 7.2 درجة، وهو المركز الخامس من حيث الأفضل مع ليفربول خلال المباراة.
  • أعلى التقييمات:
    • لويس دياز: تصدر التقييم بـ 8.8 درجة بعد تسجيله هدفين.
    • ديوجو جوتا: حصل على تقييم 7.8 درجة.
    • دومينيك سوبوسلاي: حصل على تقييم 7.4 درجة.
    • ترينت ألكسندر أرنولد: حصل على تقييم 7.3 درجة.

أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول وإشبيلية

  • الفرص والتسديدات: سدد محمد صلاح مرتين على المرمى وواحدة خارجه.
  • اللمسات والتمريرات: لمس الكرة 49 مرة بنسبة دقة بلغت 82%.
  • التمريرات الطولية: قام بتمريرتين طوليتين ناجحتين من أصل 3 تمريرات.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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