نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص ما قدمه محمد صلاح في مباراة ليفربول وإشبيلية الودية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في المباراة الودية ضد إشبيلية، والتي كانت بمثابة البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025.
صلاح يشارك في فوز ليفربول أمام إشبيلية
- مدة المشاركة: لعب محمد صلاح المباراة كاملة لمدة 90 دقيقة تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت.
- المباريات الودية السابقة: كانت هذه المباراة الودية الخامسة لمحمد صلاح، بعد المباريات ضد بريستون، ريال بيتيس، آرسنال، ومانشستر يونايتد.
أداء محمد صلاح في المباريات الودية
- الأداء العام: سجل محمد صلاح هدفًا وصنع هدفين خلال المباريات الودية السابقة، مما يعزز فرصته في المشاركة الأساسية مع ليفربول خلال الموسم الجديد.
تقييم أداء محمد صلاح في مباراة إشبيلية
- تقييم الأداء: حصل محمد صلاح على تقييم جيد بـ 7.2 درجة، وهو المركز الخامس من حيث الأفضل مع ليفربول خلال المباراة.
- أعلى التقييمات:
- لويس دياز: تصدر التقييم بـ 8.8 درجة بعد تسجيله هدفين.
- ديوجو جوتا: حصل على تقييم 7.8 درجة.
- دومينيك سوبوسلاي: حصل على تقييم 7.4 درجة.
- ترينت ألكسندر أرنولد: حصل على تقييم 7.3 درجة.
أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول وإشبيلية
- الفرص والتسديدات: سدد محمد صلاح مرتين على المرمى وواحدة خارجه.
- اللمسات والتمريرات: لمس الكرة 49 مرة بنسبة دقة بلغت 82%.
- التمريرات الطولية: قام بتمريرتين طوليتين ناجحتين من أصل 3 تمريرات.