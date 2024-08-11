مانشستر يونايتد يتخذ خطوة مفاجئة نحو برونو فيرنانديز

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أحمد جودة - القاهرة - بات نادي مانشستر يونايتد، على بعد خطوة من حسم مستقبل لاعبه البرتغالي برونو فيرنانديز، الذي كان ضمن اهتمامات صندوق الاستثمارات السعودي هذا الصيف.

مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد برونو فيرنانديز

أفادت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية بإن نادي مانشستر يونايتد يقترب توقيع عقد جديد مع برونو فيرنانديز.

وأشارت الشبكة العالمية إلى إن هناك استعداد من الطرفين لإتمام خطوة تجديد العلاقة التعاقدية.

وأوضح المصدر ذاته إن مانشستر يونايتد يعمل على تمديد عقد برونو فيرنانديز حتى عام 2027، مع خيار عام آخر إضافي.

انضم برونو فرنانديز إلى مانشستر يونايتد في يناير 2020 ويتبقى عامان له في عقده الحالي، الذي وقعه عام 2022.

وشارك فيرنانديز، خلال 4 مواسم مع مانشستر يونايتد، في 220 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 73 هدفًا و65 تمريرة حاسمة، علمًا بإنه سجل 23 ركلة جزاء صحيحة مع الشياطين الحمر.