فيفا يحظر تسجيل اللاعبين في 5 أندية عراقية

فيفا يحظر تسجيل اللاعبين في 5 أندية عراقيةقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأحد، حظر تسجيل اللاعبين في 5 أندية عراقية، على خلفية قضايا متعلقة بمستحقات لاعبين سابقين فيها.

وقال الاتحاد في بيان: إن "الأندية هي الشرطة وأربيل والقاسم والحدود وكربلاء، حيث جاء الحظر مؤقتاً لجميع الأندية باستثناء كربلاء الذي تم حظره من تسجيل اللاعبين لفترتين بسبب كثر الشكاوى ومرور فترة طويلة دون تسديد عقود اللاعبين المحترفين".

من جانبها، أوضحت إدارة نادي كربلاء، أن قرار الفيفا بحظر النادي من تسجيل اللاعبين خلال الموسم المقبل، يأتي على خلفية دعوى رفعها اللاعب البرازيلي من أجل مستحقاته، مؤكدة أنها دفعت المستحقات لكنها تفاجأت اليوم بقرار الحظر مبينة أنها ستستأنف الدعوى وتقدم الإثباتات اللازمة.