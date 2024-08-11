عاجل.. بيرسي تاو يصدم الأهلي ويطلب 50 مليون جنيه لفسخ العقد حاليًا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامى محمد الليثى طلب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي، الحصول على قيمة عقده في الموسم الجديد من أجل الرحيل عن النادي حاليًا.

بيرسي تاو يصدم الأهلي ويطلب 50 مليون جنيه لفسخ العقد

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا: "يرغب الأهلي في التخلّص من بيرسي تاو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا منه".

وتابع: "توترت علاقة بيرسي تاو بالأهلي ومدربه مارسيل كولر بسبب غضب اللاعب من عدم المشاركة أساسيًا خلال الفترة الأخيرة، ف بدأ يتدرب بعدم جدية الأمر الذي أثار غضب وأستياء كولر ".

وأوضح: " طلب بيرسي تاو من الأهلي الحصول على مليون و150 ألف دولار، أي ما يقرب من 50 مليون جنيه مصري تقريبًا، من أجل فسخ عقده والرحيل حاليًا".

وأردف: "حتى يتثنّى للنادي ضم لاعب أجنبي بدلًا منه يرى مسئولو الأهلي أن مبلغ مليون و150 ألف دولار كبير للغاية ولا يمكن دفعه للاعب حتى يرحل".

واختتم: "حال عدم وصول عرض مناسب يستفيد منه النادي سيبقي بيرسي تاو مع الفريق في الموسم الجديد ما دام رفض الرحيل المجاني أو تقليل هذا المبلغ لأكثر من النصف ".