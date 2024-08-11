نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع بيدرو نيتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشيلسي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع البرتغالي الدولي بيدرو نيتو قادمًا من وولفرهامبتون خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

تشيلسي يعلن ضم بيدرو نيتو

ووقع البرتغالي نيتو علي عقود انتقاله إلي البلوز لمدة 6 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا للتقارير الإنجليزية، فإن صفقة انتقال بيدرو نيتو إلي تشيلسي بلغت 60 مليون يورو، بالإضافة إلي 3 مليون يورو امتيازات.

وأجري اللاعب البرتغالي حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي، أعرب من خلاله عن سعادته بالانضمام إلي صفوف البلوز.

وقال نيتو" أشعر بالامتنان حقًا لانضمامي إلى هذا النادي، لقد عملت بجد في مسيرتي لأكون هنا وأتطلع إلى النزول إلى الملعب بهذا القميص".

وانضم نيتو إلي وولفرهاميتون صيف 2023 قادمًا من لاتسيو الإيطالي بمقابل 18.3 مليون يورو.

وشارك اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 24 عاما، مع فريقه السابق الموسم الماضي في 24 مباراة أحرز خلالهم 3 اهداف، وصنع 10 تمريرات حاسمة.