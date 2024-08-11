عاجل.. نص اعترافات أحمد فتوح أمام النيابة العامة بعد واقعة دهس أمين شرطة

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، لواقعة مفجعة بعد دهسه لأمين شرطة في الساعات الأولى أثناء عودته من الساحل الشمالي.

اعترافات فتوح أمام النيابة العامة

وتحفظت الأجهزة الأمنية على أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك حيث كان الأخير معه أثناء حدوث الواقعة صباح اليوم.

وأجرت الشرطة تحليلا للكشف المواد المخدرة لثنائي الزمالك لعرض نتائج التحليلات على النيابة العامة لإظهار ما إذا كان هناك أية مواد مخدرة في الدم.

من جانبه؛ حضر أحمد فتوح أمام النيابة العامة للتحقيق معه في واقعة دهس أمين شرطة أدت إلى وفاة الأخير على الفور.

وقال أحمد فتوح في اعترافاته أنه لم يرى أمين الشرطة أثناء قيادته لسيارته صباح اليوم موضحا أنه تفاجئ به أثناء مرور المتوفي بالطريق الآخر.

وأوضح لاعب الزمالك أنه حاول تفادي أمين الشرطة لكنه لم ينجح في هذا الأمر كما أنه لم يهرب بعد الواقعة وحاول الاطمئنان عليه مع محمد صبحي ولكنه توفى.

واختتم أحمد فتوح أقواله أمام النيابة العامة مشيرًا إلى أنه لم يترك المتوفى وظل بجانبه لمحاولة إنقاذه ولكن قضاء الله قد نفذ.