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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة 48 ساعة عقب خوض مباراة زد الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.



وأدى الفريق فقرة بدنية في بداية المران لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين بعد العودة من الراحة السلبية، وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري



وبعد ذلك خاص اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون استعدادًا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز

