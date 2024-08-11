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أحمد جودة - القاهرة - حصل حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وزياد كمال وأحمد مصطفى "زيزو" رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

بعد عودتهم من أولمبياد باريس.. جوميز يقرر إراحة رباعي الزمالك

جاء حصول الرباعي على راحة بعد عودتهم من صفوف المنتخب الأولمبي عقب المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

