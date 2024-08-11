نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عرض يوفنتوس لضم نجم أتلانتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي يوفنتوس، للتعاقد مع أحد نجوم أتلانتا وذلك في إطار تعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

يوفنتوس يريد ضم كوبماينزر

دخل نادي يوفنتوس، في مفاوضات رسمية من أجل الحصول على خدمات تيون كوبماينرز لاعب وسط أتلانتا.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى إن هناك محادثات جارية بين يوفنتوس وأتلانتا من أجل ضم تيون كوبماينرز.

وأضاف إن يوفنتوس قام بتقديم عرضه الرسمي يوم الخميس الماضي إلى أتلانتا لإقناعه بالتعاقد مع كوبماينرز.

وقدم نادي يوفنتوس، عرضًا إلى أتلانتا بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمكافآت.