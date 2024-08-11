نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الختام.. 17 ميدالية و7 ذهبية هي حصاد العرب في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الرياضيون العرب إنجازًا كبيرًا في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والثلاثين، "باريس 2024"، التي استضافتها فرنسا في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

حصاد العرب في أولمبياد باريس 2024

ونجح العرب في حصد 17 ميدالية متنوعة بين ذهبية وفضية وبرونزية، مع تصدر البحرين القائمة العربية في هذه البطولة.

ميداليات البحرين

ذهبيتين : وينفرد يافي في سباق 3000 متر سيدات، أحمد تاج الدين في المصارعة الحرة.

: وينفرد يافي في سباق 3000 متر سيدات، أحمد تاج الدين في المصارعة الحرة. فضية : سلوى عيد ناصر في سباق 400 متر.

: سلوى عيد ناصر في سباق 400 متر. برونزية: جور ميناسيان في رفع الأثقال.

ميداليات مصر

ذهبية : أحمد الجندي في الخماسي الحديث.

: أحمد الجندي في الخماسي الحديث. فضية : سارة سمير في رفع الأثقال.

: سارة سمير في رفع الأثقال. برونزية: محمد السيد في سلاح المبارزة.

ميداليات الجزائر

ذهبيتين : إيمان خليف في الملاكمة، وكايليا نمور في الجمباز.

: إيمان خليف في الملاكمة، وكايليا نمور في الجمباز. برونزية: جمال سجاتي في سباق 800 متر في ألعاب القوى.

ميداليات تونس

ذهبية : فراس القطوسي في التايكوندو.

: فراس القطوسي في التايكوندو. فضية : فارس فرجاني في لعبة السلاح.

: فارس فرجاني في لعبة السلاح. برونزية: محمد خليل الجندوبي في التايكوندو.

ميداليات المغرب

ذهبية : سفيان البقالي في سباق 3000 متر رجال.

: سفيان البقالي في سباق 3000 متر رجال. برونزية: المنتخب المغربي لكرة القدم.

ميداليات الأردن

فضية: زيد عبد الكريم في التايكوندو.

ميداليات قطر

برونزية: معتز برشم في منافسات الوثب العالي.

بهذا الحصاد المتميز، يواصل الرياضيون العرب تحقيق النجاحات في المحافل الدولية، مع تحقيق البحرين إنجازًا فريدًا بحصد 4 ميداليات لأول مرة في تاريخها الأولمبي.