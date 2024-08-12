نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود كهربا رجل مباراة الأهلي وزد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصد محمود عبد المنعم كهرباء جائزة رجل مباراة الأهلي وزد ضمن مؤجلة من منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



وسجل محمود كهرباء هدف الأهلي الأول في اللقاء ليضع فريقه في المقدمة قبل الشوط الأول.

بينما ضاعف عبد القادر النتيجة في الشود الثاني قبل أن يذلل مصطفى سعد ميسي الفارق.



تشكيل الاهلي

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

الدفاع: ياسر إبراهيم وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وكريم الدبيس.

الوسط: كريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر ومصطفى أبو الخير ومحمد عبد الله.

الهجوم: محمود كهربا.



ويجلس على دكة البدلاء كل من:‏-

معتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحازم جمال وأحمد عابدين وأحمد أشرف وأحمد طعيمة ومحمد ‏رأفت ويوسف جمال وريندورف أدوم.