نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم مباراتي الوكرة أمام الأهلي والعربي ضد الشحانية في ختام الجولة الأولي بدوري نجوم قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إختتمت قبل قليل مباريات الجولة بدوري نجوم قطر "أوريدو" حيث أقيمت مباراتين بين الوكرة والأهلي، بينما إستضاف العربي فريق الشحانية وإنتهى اللقائين بالتعادل.

التعادل يحسم مباراة الوكرة أمام الأهلي

الوكرة إفتتح الموسم الجديد بتعادل إيجابي أمام ضيفه الأهلي بهدفين لمثلهما حيث تقدم الوكرة مبكرا وتحديد عند الدقيقة 20 بهدف دالا قبل أن يدرك إريك إكسبوسيتو التعادل للأهلي عند الدقيقة 76.

الوكرة عادل للتقدم مجددا بشكل سريع بهدف ثاني بواسطة أيوب العسال بعد دقيقة واحدة من هدف التعادل للأهلي، ثم أدرك الأهلي التعادل قبل النهاية وتحديدا عند الدقيقة 86 بواسطة سيكو يانسن لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

التعادل يحسم مباراة العربي ضد الشحانية

وفي مواجهة أخرى سقط العربي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الوافد الجديد بدوري نجوم أوريدو القطري بعدما أخفق العربي في الظفر بنقاط المباراة الثلاث حينما أتيحت له الفرصة من علامة الجزاء ليهدر يوسف المساكني فرصة تقدم فريقه لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ليحصد كلا الفريقين أولى نقاطه بالموسم الجديد.

وفيما يلي ترتيب فرق دوري نجوم أوريدو مع نهاية الجولة الأولي:

1- الدحيل 3 نقاط

2- الريان 3 نقاط

3- الشمال 3 نقاط

4- الوكرة نقطة واحدة

5- الأهلي نقطة واحدة

6- الخور نقطة واحدة

7- الغرافة نقطة واحدة

8- العربي نقطة واحدة

9-الشحانية نقطة واحدة

10- السد دون نقاط

11- أم صلال دون نقاط

12- قطر دون نقاط