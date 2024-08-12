الرياضة

الأهلي يتفوق على زد بثنائية في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى اللقاء الذي جمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره زد بنتيجة 2-1، في اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ25‏ لبطولة الدوري الممتاز.‏

الأهلي يفوز على زد

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريق زد مع الدقيقة التاسعة عشر، وأهدرها عبدالله بكري بعد أن ارتطمت الكرة بالقائم، لتستمر النتيجة بالتعادل السلبي حتى الأن.

ومع الدقائق في الوقت بدل من ضائع من عمر الشوط الأول استطاع كهربا أن يحرز هدف التقدم للأهلي في شباك زد.

وضاعف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد عبد القادر هدف المارد الأحمر الثاني في شباك زد مع الدقيقة الـ63 من عمر الشوط الثاني، وسجل زيكو هدف تقليص الفارق لصالح زد.

وتوج المارد الأحمر بلقب الدوري المصري الممتاز في لقاء سموحة، بعد الفوز بهدف دون رد بأقدام أفشة من خارج المستطيل الأخضر، ليحسم المارد الأحمر حصده درع الدوري قبل نهاية دوري نايل ب3 جولات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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