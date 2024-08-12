نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متوجا بـ22 لقبا.. أرقام سيرجي روبيرتو بعد الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي، أرقام سيرجي روبيرتو، خريج أكاديمية اللاماسيا، وذلك بعد الإعلان الرسمي الرحيل عن الفريق وعدم بقاءه في برشلونة الموسم الجديد.

وأعلن روبيرتو رحيله الرسمي عن برشلونة بعد قضاء وقت طويل في صفوف البارسا بدأه قبل 13 عامًا حينما لعب في 2011 بقميص الفريق.

ولعب روبيرتو مباراته الأولى قبل 13 عاما ضد ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا في أبريل 2011.

أرقام روبيرتو مع برشلونة

ولعب روبيرتو صاحب الـ32 عاما مع برشلونة 373 مباراة، سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 43 تمريرة حاسمة لأصدقائه في الفريق.

وبهذه المشاركات التي خاضها اللاعب سيرجي روبيرتو، فإنه يكون قد نجح في تحقيق 22 لقبًا بقميص نادي برشلونة منذ اللعب معه.

يذكر أن برشلونة يلتقي مع نادي موناكو في بطولة كأس خوان جامبر على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي مساء غد الإثنين والموافق الثاني عشر من أغسطس.