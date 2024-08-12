نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الفني للمنتخب الأسباني الأوليمبي: حصد الميدالية الذهبية في الأولمبياد كان حلمًا لإسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث سانتياجو دينيا، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأولميبي، والمتوج بذهبية أولمبياد باريس 2024، عن فوز فريقه بالميدالية الذهبية لكرة القدم، وعن منتخب مصر الأولمبي الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية.



وقال سانتياجو دينيا، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "حصد الميدالية الذهبية في الأولمبياد كان حلما لإسبانيا ولي شخصيا".



وتابع: "فخور جدا بتحقيق ذهبية أولمبياد باريس لإسعاد الشعب الإسباني".



وأضاف: "فيرمين لوبيز كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا جميعا في الأولمبياد، ولافونتي ظاهرة وأتعلم منه واستشيره في كثير من الأمور".



وأكمل: "العمل الدائم والاستمرارية والتعلم من الأخطاء هي سر تطورنا، وأكاديمية لاماسيا زودتنا ب9 لاعبين وكل نادي يريد مساعدة المنتخب الإسباني".



وأوضح: "لامين يامال شارك في اليورو ولم نتمكن من الاستعانة به في الأولمبياد وكان علينا تقبل ذلك".



وشدد: "مواجهة فرنسا كانت صعبة للغاية لكننا كنا مستعدين لمثل هذه اللحظات وحققنا الفوز".

وأكد: "منتخب مصر قدم مباراة كبيرة أمام إسبانيا واللقاء كان صعبا على الفريقين، ومنتخب مصر الفريق الوحيد الذي تفوق علينا في الأولمبياد فهو منتخب كبير".



واستطرد: "توقعت أن يقدم منتخب مصر مباراة رائعة أمام فرنسا، ولا يمكن تقديم نصيحة للاعبي مصر فهم تفوقوا على منتخب إسبانيا".



واختتم سانتياجو دينيا، المدير الفني للمنتخب الإسباني الأولميبي، حديثه قائلًا: "منتخب مصر قدم نتائج جيدة في الأولمبياد وكرة القدم مكسب وخسارة".