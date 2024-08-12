نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدرس عرض نيوم السعودي لشراء زيزو ويكشف موقفه من بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن النادي يدرس بجدية العرض المقدم من نادي نيوم السعودي لشراء نجم الفريق أحمد سيد "زيزو".

وأوضح سالم خلال تصريحات سالم في برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد أن النادي أغلق بشكل مؤقت ملف فك القيد والمشاركة في بطولة كأس مصر بسبب الأحداث الأخيرة المتعلقة باللاعب أحمد فتوح.

وأشار سالم إلى أن الزمالك ينتظر عودة جوميز المدير الفني من إجازته لمناقشة الصفقات الجديدة ووضع اللاعبين العائدين من الإعارة.

وأضاف سالم أن النادي استعاد عدة لاعبين معارين، من بينهم حسام أشرف الذي تلقى عروضًا من أندية داخلية وخارجية، لكن قرار الاستمرار أو الرحيل سيعتمد على رأي جوميز.

وأوضح المتحدث أن عقد اللاعب موتيابا مع الزمالك ضئيل، وأنه حصل على جزء من مستحقاته ويتبقى له 700 ألف جنيه.

وأكد سالم أن النادي يتفاوض مع إبراهيما نداي لحل أزمة مستحقاته، حيث يتمسك اللاعب بالحصول على كامل مستحقاته المالية مشيرا إلى أهمية زيزو بالنسبة للفريق، موضحًا أن النادي يدرس عرض نيوم السعودي بعناية.

واختتم سالم حديثه بالحديث عن موقف بن شرقي، مشيرًا إلى أنه زملكاوي حتى الآن، لكن وجود عقود بمبالغ مادية ضخمة قد يسبب أزمات داخل غرفة الملابس.