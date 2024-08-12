نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق سليمان: ميكالي هدد بالرحيل عن المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الدكتور طارق سليمان، طبيب المنتخب الأولمبي، أن البرازيلي ميكالي، المدير الفني للفراعنة، هدد بالرحيل قبل أولمبياد باريس.



وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "ميكالي أبدى استيائه الشديد بسبب رفض بعض الأندية إرسال اللاعبين إلى المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس والمدرب البرازيلي هدد بالرحيل".



واختتم: "ميكالي هدأ قليلا بعد انضمام زيزو ومحمد النني وأبدى ارتياحه قبل السفر إلى باريس".