حسن مصطفى: الجيل الحالي من أفضل أجيال الأهلي.. ومحمد عبدالله لاعب مميز ولكن

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الأهلي من اللاعبين المميزين، وهو كنت متوقع حدوث مشكلة له مع مارسيل كولر المدير الفني في ظل الضغط الشديد بعدما تم وضعه على مقاعد البدلاء بسبب انتوني موديست.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "كهربا كان يسير بشكل جيد في الموسم الماضي، لكنه تعرض للضغوط بعد ضم موديست، وكان هو أحد نجوم الأهلي مسبقًا ولكنه فوجئ بوضعه على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "المنافسة بين الأهلي وبيراميدز فقط، وهناك فارق كبير بين باقي الأندية في ظل سوء التنظيم لبطولة الدوري المصري، ومعاناة معظم فرق البطولة بشكل واضح خلال الموسم الحالي".

وأشاد حسن مصطفى بجمهور النادي الأهلي الذي ساند الفريق بقوة، والذي دعم اللاعبين والجهاز الفني ووضع ضغوطًا عليهم من أجل تحقيق الانتصارات، مشيرا إلى أن فوز الأهلي المتتالي بالمباريات مستحق في ظل وجود عناصر جيدة من كل فرق الدوري.

وتابع: "الجيل الحالي من أفضل الأجيال في الأهلي ودائمًا يجددون دوافعهم، ونجحوا في تحقيق ارقام قياسية ونتائج تاريخية، وكان لدي ثقة في فوز الفريق بكل المباريات رغم الضغط الهائل في جدول المباريات وكنت مطمئن للفوز باللقب".

وأكمل: "معظم فرق الدوري المصري لا تستطيع خوض مباراة كل ثلاث أيام باستثناء الأهلي لإنه يضم أفضل اسكواد في مصر والبديل مثل الأساسي في ظل سياسة التدوير".

وتابع: "محمد عبدالله جناح الأهلي، وهناك لاعبين سبق وتم تصعيدهم ولم يكملوا مسيرتهم مع الفريق، ولكن عبدالله خامة جيدة، ولكن لا بد أن يتحمل الضغوط ويتمتع بالعقلية المناسبة من أجل الاستمرار في الفريق الأول، مصطفى مخلوف حارس جيد وكنت اتمنى اكمال مصطفى شوبير للمباريات واللعب أساسيًا".

وأضاف: "مارسيل كولر يستحق الإشادة ومن أفضل المدربين وله بصمة كبيرة، ولديه ثقة كبيرة في اللاعبين والمدرب سامي قمصان".

وأتم: "ربنا يكون في عون أحمد أبوالفتوح، وكذلك حالة الوفاة نتيجة الحادث، اتمنى ألا يخرج أحد عن النص تجاه اللاعب، وأتمنى أن تمر تلك الأزمة.. لأنه في حالة كرب، وكلنا معرضين لتلك المواقف".