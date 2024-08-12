اتحاد جدة يحسم مصير محترف جديد

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أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة نادي اتحاد جدة قرارها بشأن واحد من أبرز لاعبيه المحترفين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتحاد جدة يحسم مصير جوتا

وقالت صحيفة الرياضية إن الإدارة الفنية للنادي تبذل جهودًا لإقناع جوتا بالرحيل عن الفريق هذا الصيف، سواء عبر الإعارة أو البيع النهائي.

وأوضحت الصحيفة أن الخيارات المتاحة ستُناقش في الاجتماع المرتقب بين الطرفين، بما في ذلك إمكانية انتقال جوتا إلى نادي الفتح مع مساهمة الناديين في تغطية راتب اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن هناك بدائل أخرى قد ينظر فيها اتحاد جدة لتسهيل مغادرة جوتا بأقل قدر من الأضرار، خاصة بعد استبعاده من حسابات المدرب لوران بلان.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت في وقت سابق بأن نادي الفتح مهتم بالتعاقد مع جوتا، ويترقب رد لجنة الاستقطابات