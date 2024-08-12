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أحمد جودة - القاهرة - قرر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر، استبعاد أحد لاعبي فريقه من التشكيلة المخصصة لمواجهة التعاون في كأس السوبر السعودي.

تُقام مباراة النصر ضد التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي مساء يوم الأربعاء المقبل، حيث سيتأهل الفائز لملاقاة الفريق الفائز من مواجهة الهلال والأهلي في النهائي.

قرار عاجل من كاسترو قبل السوبر السعودي

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فقد قرر كاسترو استبعاد نواف العقيدي، حارس المرمى، من بعثة الفريق التي غادرت إلى أبها ظهر اليوم الإثنين استعدادًا للبطولة. وجاء هذا القرار بعد تأكيد جاهزية الحارس البرازيلي ماتيوس بينتو، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف النصر.

وكانت "الرياضية" قد أفادت في وقت سابق بأن الحارس البرازيلي بينتو قد أظهر جاهزية كاملة خلال التدريبات، مما يعزز فرص مشاركته في المباراة أمام التعاون.