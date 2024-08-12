نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق البريميرليج يستهدف خطف صفقة برشلونة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأثنين أن نادي تشيلسي الانجليزي يستهدف ضم واحد من أبرز اللاعبين الذين باتوا على رادار برشلونة مؤخرًا للحصول على توقيعه.

تشيلسي يستهدف خطف جواو فيليكس

دخل نادي تشيلسي في مفاوضات جديدة مع أتلتيكو مدريد بخصوص التعاقد مع جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في الساعات الأخيرة، شهدت صفقة انتقال المهاجم الشاب سامو أوموروديون من أتلتيكو مدريد إلى تشيلسي تعثرًا مفاجئًا، رغم التوصل إلى اتفاق بين الناديين بشأن القيمة المالية للصفقة.

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن بدء محادثات جديدة بين تشيلسي وأتلتيكو مدريد تتعلق بانتقال جواو فيليكس إلى النادي الإنجليزي كجزء من صفقة كونور جالاجير. وقد وصل جالاجير إلى مدريد مؤخرًا لإتمام انتقاله إلى أتلتيكو قادمًا من تشيلسي.

يسعى الناديان لإتمام صفقة جالاجير من خلال إدخال جواو فيليكس في الصفقة، بعد تعثر انتقال أوموروديون. وفي هذا السياق، بدأت إدارة تشيلسي محادثات مع وكيل أعمال فيليكس، خورخي مينديز، الذي يتواجد حاليًا في لندن، لحسم مستقبل اللاعب، الذي ارتبط أيضًا بالانتقال إلى أستون فيلا.

يُذكر أن جواو فيليكس، البالغ من العمر 24 عامًا، قد ارتدى قميص تشيلسي في منتصف موسم 2022-2023، حيث شارك في 20 مباراة وسجل 4 أهداف فقط.